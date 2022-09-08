Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Призывавший убивать русских посол Украины покинул Казахстан

Посол Украины покинул Казахстан по требованию властей после призыва убивать русских
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинул страну по требованию властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву.

Ранее Врублевский официально принес извинения за высказывания о русских в МИД Казахстана. После этого он ушел в отпуск.

Посол был вызван в дипломатическое ведомство, где ему выразили протест в связи с высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В МИД Казахстана также заявили «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла».

Помимо этого, посла Украины в Казахстане призвали объявить персоной нон грата. По словам председателя АРСК Владимира Божко, ассоциация также попросила правоохранителей Казахстана проверить факт распространения видео, в котором украинский дипломат говорит о необходимости убивать русских.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Названа модная замена плащу на осень
Помощник Путина раскритиковал юань
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.