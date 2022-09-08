Призывавший убивать русских посол Украины покинул Казахстан

Посол Украины покинул Казахстан по требованию властей после призыва убивать русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинул страну по требованию властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву.

Ранее Врублевский официально принес извинения за высказывания о русских в МИД Казахстана. После этого он ушел в отпуск.

Посол был вызван в дипломатическое ведомство, где ему выразили протест в связи с высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В МИД Казахстана также заявили «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла».

Помимо этого, посла Украины в Казахстане призвали объявить персоной нон грата. По словам председателя АРСК Владимира Божко, ассоциация также попросила правоохранителей Казахстана проверить факт распространения видео, в котором украинский дипломат говорит о необходимости убивать русских.