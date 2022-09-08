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В Совфеде предупредили о возможности дискредитации референдумов в Донбассе

Сенатор Климов предупредил о возможности дискредитации референдумов в Донбассе
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Западные страны боятся ожидаемых процедур голосования о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России и уже сейчас начали кампанию по их дискредитации. Об этом предупредил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов, пишет ТАСС.

По словам сенатора, США и их «младшие партнеры» обеспокоены возможностью проведения референдумов на территориях бывшей Украинской ССР. «Поэтому уже сейчас антироссийские элементы раскручивают маховик по дискредитации ожидаемых референдумов на свободных от западного диктата территориях», — подчеркнул Климов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение ЛНР и ДНР, а также занятых Россией территорий Украины возможно без проведения референдумов. По его словам, такой шаг был бы «логичным и обоснованным». В качестве объяснения своей позиции он привел пример с полуостровом.

7 сентября секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал 4 ноября, День народного единства, символичной и правильной датой для проведения референдумов в Донбассе, а также на взятых под контроль украинских территориях.

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Сергей Истомин
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