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ЦБ продлил запрет брать комиссию при выдаче валюты россиянам

ЦБ России продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты до 9 марта 2023 года

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Российский Центробанк (ЦБ) на полгода продлил запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

Запрет продлевается до 9 марта 2023 года. «Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — говорится в сообщении ЦБ.

Эта мера первоначально была введена еще в марте и должна была действовать до 9 сентября. Кроме того, ЦБ обязал банки вернуть россиянам комиссии, которые были получены при выдаче валюты физическим лицам.

В начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может создать для россиян, пострадавших от заморозки активов, специальный фонд. Фонд могут создать на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Компенсировать потери российским инвесторам ЦБ хочет при помощи средств нерезидентов, которые также были заблокированы, но уже российской стороной.

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Платон Щукин
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