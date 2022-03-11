Банкам запретили брать комиссию при выдаче долларов россиянам

ЦБ России запретил банкам до 9 сентября брать комиссию с россиян при выдаче долларов США

Центробанк (ЦБ) России запретил банкам до 9 сентября брать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Заявление пресс-службы регулятора опубликовано на сайте.

9 сентября До этого числа действует запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте

Кроме того, ЦБ запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если она проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США Центробанк России

Банки обязаны вернуть комиссию за выдачу валюты с 9 марта

Также банки должны будут вернуть клиентам комиссию, которую они получили, выдавая с 9 марта наличную валюту. Для получения возврата необходимо обратиться в банк с заявлением. Кредитная организация должна вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления. В заявлении ЦБ разъяснил и то, как будет возвращаться комиссия, удержанная в долларах.

Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в долларах США, может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты физическому лицу не более 10 тысяч долларов США либо по заявлению зачислена клиента на его банковский счет в рублях или выдана наличными рублями Центробанк России

Если же при выдаче до 10 тысяч долларов комиссия была удержана в рублях, то она зачисляется на счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению.

3 дня За столько банк должен вернуть комиссию после получения заявления от клиента

Еще в одном заявлении ЦБ уточнил, что с 12 марта россиянам начнут выдавать средства, полученные в качестве переводов из иностранных банков, только в рублях.

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю ЦБ России

Запреты США

11 марта сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому Штаты запрещают поставки в Россию долларовых купюр.

Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации Указ президента США Джо Байдена

Перед этим Байден заявил, что США запрещают импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. В заявлении Белого дома сказано, что запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода. Одновременно в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.

$ 1 000 000 000 лишится Россия из-за запрета на импорт водки, бриллиантов и морепродуктов

В марте Байден также подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в Соединенные Штаты запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Временный порядок операций с наличной валютой

С 9 марта по 9 сентября ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В рамках него россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. Такое правило касается лишь уже действующих счетов.

Позже Центробанк разъяснил суть введенных с 9 марта ограничений на покупку иностранной валюты. Возможность обналичивать средства в размере 10 тысяч долларов со счетов, открытых в иностранной валюте, распространяется на каждый банк, в котором был открыт такой счет, в отдельности.

Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов Центробанк

Санкции против России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что Европа и НАТО будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента конца спецоперации России на Украине. Он также заметил, что санкции государств альянса против РФ нужны для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить.

Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. До этого глава государства подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).