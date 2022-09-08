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Внутренности новой PlayStation 5 показали на видео

Sony уменьшила размеры материнской платы и системы охлаждения в новой PlayStation 5

Кадр: Austin Evans / Youtube

Блогер Остин Эванс показал на видео внутренности новой консоли PS5. Видео доступно на YouTube-канале автора.

Энтузиаст приобрел и разобрал консоль PS5 второй ревизии, которая появилась в продаже в конце лета. Специалист рассказал, что собирался выяснить, по какой причине обновленная приставка получила меньший вес, чем оригинальная консоль.

Эвансу удалось узнать, что PlayStation 5 второй ревизии имеет уменьшенную материнскую плату и систему охлаждения, которая оснащается радиатором меньших габаритов, чем у оригинальной приставки. Благодаря этому обновленный девайс весит на 300-400 граммов меньше, чем доступная в продаже ранее консоль.

Также Остин Эванс выяснил, что батарейку CMOS полностью спрятали под радиатором — для замены аккумуляторного элемента пользователю придется полностью разобрать консоль. «Sony уменьшила почти все, включая материнскую плату и внутреннюю упаковку, чтобы сделать ее легче и почти наверняка дешевле», — отметил автор. По словам блогера, консоль второй ревизии также потребляет меньше энергии, чем устройство первой ревизии — примерно на 20-30 ватт.

Sony выпустила в продажу вторую ревизию флагманской консоли PlayStation 5 в конце августа. Австралия стала первой страной, на рынке которой появилась новая версия PS5.

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Андрей Ставицкий
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