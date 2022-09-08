В Москве подешевела аренда одного типа жилья

«Мир квартир»: аренда комнат в Москве подешевела на 8 процентов

Стоимость аренды комнат в Москве за год значительно снизилась. О том, что в столице подешевел один тип съемного жилья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал «Мир квартир».

В сентябре 2022 года средняя стоимость аренды комнаты в Москве составила 17,3 тысячи рублей в месяц — на восемь процентов меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Помимо снижения цен в столице, ставки упали на восемь процентов в Симферополе, на пять процентов в Кургане и на четыре процента в Белгороде. В Якутске и Ленинградской области аренда подешевела менее чем на один процент, а ее стоимость в Петербурге осталась прежней.

При этом в большинстве крупных городов аренда комнат подорожала. Наиболее заметно ставки выросли в Чите (на 33 процента), Кемерове (на 31 процент) и Сочи (на 20 процентов). Эксперты отметили, что ищущие съемное жилье в Москве граждане начали чаще предпочитать комнатам отдельные квартиры, в то время как в регионах спрос на съемные комнаты остается высоким из-за доступности такого варианта.

В августе россиянам назвали способ сэкономить на аренде жилья в Москве. По словам инвестора Татьяны Волковой, вместо изолированной комнаты можно арендовать студию площадью 10-13 квадратных метров — подобное жилье будет дешевле.