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Москвичам напомнили о последствиях сорванной пломбы счетчиков

Плату за коммунальные услуги могут пересчитать из-за сорванной пломбы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В государственной жилищной инспекции Москвы напомнили о последствиях, которые могут наступить, если сорвать пломбу с коммунальных счетчиков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Эксперты отметили, что во время проверки контролируют целостность и отсутствие повреждений счетчиков. На них также должны быть сохранены пломбы и отсутствовать признаки вскрытия клеммной коробки. В противном случае можно будет сделать вывод о несанкционированном вмешательстве в работу устройства.

Из-за сорванной пломбы потребителям сделают перерасчет платы за коммунальные услуги. Его произведут по повышенному коэффициенту — сумма возрастет в 10 раз.

Ранее стало известно, что самые большие расходы населения на жилищно-коммунальные услуги приходятся на Камчатку, Карелию и Магаданскую область. Наименьшую долю расходов на коммуналку зафиксировали в Дагестане.

Нина Ташевская
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