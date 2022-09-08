Москвичам напомнили о последствиях сорванной пломбы счетчиков

Плату за коммунальные услуги могут пересчитать из-за сорванной пломбы

В государственной жилищной инспекции Москвы напомнили о последствиях, которые могут наступить, если сорвать пломбу с коммунальных счетчиков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Эксперты отметили, что во время проверки контролируют целостность и отсутствие повреждений счетчиков. На них также должны быть сохранены пломбы и отсутствовать признаки вскрытия клеммной коробки. В противном случае можно будет сделать вывод о несанкционированном вмешательстве в работу устройства.

Из-за сорванной пломбы потребителям сделают перерасчет платы за коммунальные услуги. Его произведут по повышенному коэффициенту — сумма возрастет в 10 раз.

Ранее стало известно, что самые большие расходы населения на жилищно-коммунальные услуги приходятся на Камчатку, Карелию и Магаданскую область. Наименьшую долю расходов на коммуналку зафиксировали в Дагестане.