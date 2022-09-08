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Apple сняла с продажи популярный iPhone

Apple прекратила продажи iPhone 11 и iPhone 13 Pro

Фото: Stephen Lam / Reuters

Apple прекратила продажи популярных iPhone 2019 и 2021 годов выпуска. Об этом сообщается на сайте корпорации.

После презентации новых смартфонов 7 сентября Apple удалила страницы iPhone 11 и iPhone 13 Pro. Таким образом компания известила пользователей, что перестает производить и продавать востребованные ранее устройства.

Американская компания традиционно снимает с продажи прошлогодние флагманы после анонса новых. Вышедший в 2019 году iPhone 11 считался одним из самых доступных и популярных смартфонов Apple. Девайс имеет 6,1-дюймовый IPS-дисплей с «монобровью», чип A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов.

Также Apple остановила продажи iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. В настоящий момент в интернет-магазине компании доступны смартфоны серии iPhone 14, аппараты iPhone 13 и 13 mini, iPhone 12, iPhone SE третьего поколения.

Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов 7 сентября. В серию устройств вошли iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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