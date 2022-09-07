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Apple выпустила iPhone 14

Apple выпустила новые смартфоны серии iPhone 14

Фото: Apple

Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов. Об этом стало известно в ходе презентации 7 сентября, запись трансляции доступна на сайте компании.

Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовой с 6,1-дюймовым дисплеем и Plus с увеличенным экраном на 6,7 дюйма. Версии mini в новой линейке нет. iPhone 14 получил тот же дизайн, что прошлое поколение, и выпускается в пяти цветах: белом, черном, розовом, бежевом, красном. Apple утверждает, что увеличила время автономной работы, однако точных цифр не называет.

У iPhone 14 тот же чип, что и прошлое поколение, — шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и апертуру f/1.5. Представленные устройства поддерживают функцию экстренной связи через спутники, которая будет работать в отсутствии покрытия сотовых операторов.

Стоимость iPhone 14 составляет 799 долларов, iPhone 14 Plus — 899. Предзаказы начнутся 9 сентября, а в продаже смартфоны появятся 16 сентября.

В начале сентября Apple предсказали успешные продажи новых смартфонов на фоне необходимости обновления устройств. По словам журналистов WSJ, это связано с тем, что свои девайсы будут обновлять владельцы вышедшего в 2019 году iPhone 11.

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Андрей Ставицкий
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