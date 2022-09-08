В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024

УЕФА не принял решение о допуске россиян к отбору на чемпионат Европы по футболу 2024 года

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение по этому вопросу еще не принято», — заявили в пресс-службе организации. Жеребьевка группового этапа отбора на Евро-2024 пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

4 сентября ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко оценил перспективу возвращения отечественных клубов в еврокубки. «Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — заявил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейской арене не могут выступать и российские клубы по решению УЕФА.