СМИ призвали готовиться к худшему на фоне ситуации со здоровьем Елизаветы II

BBC: на фоне новостей о здоровье Елизаветы II стоит готовиться к худшему

На фоне новостей об осложнениях в состоянии здоровья Королевы Елизаветы II стоит готовиться к худшему. Об этом заявил бывший корреспондент BBC из пула Букингемского дворца Ричард Самнер, передает Independent.

«Надеюсь, это мимолетный шторм, который можно преодолеть, но я думаю, что, судя по тщательной формулировке дворца, здесь, возможно, происходит что-то серьезное», — заявил журналист.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.