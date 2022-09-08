Оливия Уайлд опровергла слухи о конфликте с Флоренс Пью

Режиссер Оливия Уайлд опровергла слухи о конфликте с актрисой Флоренс Пью

Американская режиссер Оливия Уайлд опровергла слухи о конфликте с актрисой Флоренс Пью. Об этом сообщает Vanity Fair.

Уайлд выступает в качестве режиссера психологического триллера «Не волнуйся, солнышко», в котором снимается Пью. Во время производства картины в интернете ходили слухи о том, что на съемках между постановщиком и актерами часто возникают ссоры. Сообщения о конфликтах внутри команды также появились 5 сентября, когда на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма.

Предполагалось, что Уайлд враждует с Пью из-за того, что режиссер оставила в проекте Шайю ЛаБафа, хотя актриса была недовольна его участием в фильме. Спустя некоторое время Оливия все же уволила артиста из картины «ради создания безопасной атмосферы на съемках». Также утверждалось, что кинематографист игнорировала Флоренс на съемках, переключив внимание на другого актера, своего возлюбленного Гарри Стайлса, с которым она встречается около года.

Уайлд опровергла все эти слухи. «Никакие из этих сообщений не могут заставить меня усомниться в своем фильме, который мы создали в команде с потрясающими людьми», — сказала она. «Мы слишком много работали, и через слишком многое прошли, чтобы кто-то, кто даже не имеет отношение к кинопроизводству, просто взял и все это разрушил».

Режиссер также похвалила работу Пью. «Флоренс превосходно выполняла свою работу. Она меня сразила. Я очень трепетно к ней относилась, и мы очень хорошо поработали вместе», — рассказала она.

Ранее Шайа ЛаБаф опроверг информацию об увольнении из фильма.