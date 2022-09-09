Описано будущее отношений России и Британии после смерти Елизаветы II

Политолог Еремина: после смерти Елизаветы II в Британии укрепится антироссийская политика

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II перемен в политике страны не будет. Однако начнется укрепление антироссийских настроений, поскольку король Карл III не скрывает своих антироссийских позиций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

Антироссийские настроения

8 сентября стало известно, что новым королем Великобритании и еще 14 стран Содружества стал сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он взял себе тронное имя Карл III.

На мой взгляд, больших перемен ожидать не стоит Наталья Еремина политолог

«Но будет укрепление антироссийского фланга. Чарльз достаточно давно занимает антироссийские позиции. Он даже прославился своими неосторожными высказываниями, в том числе в адрес президента России [Владимира Путина]. И он занял четкую позицию по отношению к украинским событиям, в отличие от той же самой королевы Елизаветы II, которая проявляла большую осторожность в своих высказываниях», — отметила Еремина.

Политолог напомнила, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также открыто высказывает антироссийские позиции.

«Однако это скорее укрепление политического фланга в верхах. Это не означает укрепление политической стабильности в обществе. Вот в чем проблема. Потому что для того, чтобы укрепить позицию в обществе, нужен монарх, который пользуется абсолютным доверием большинства граждан страны», — сказала историк.

Чарльз никогда таким доверием не обладал, и вряд ли он способен его приобрести просто по той причине, что он никогда не вел себя как наследный монарх Наталья Еремина политолог

«Переходный период»

Еремина заявила, что из-за отсутствия доверия в обществе можно предположить, что правление Чарльза — это переходный период.

«Карл III сейчас является главой института монархии, но с учетом его возраста, с учетом положений его реноме с течением времени вопрос его положения будут решать. Я даже допускаю, что этот вопрос уже решен. Потому что монархию надо стабилизировать, необходимо объединять граждан вокруг какой-то персоны. Так вот, вокруг Карла объединить людей будет сложно», — заключила она.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.