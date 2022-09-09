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Мощный пожар на детской площадке в Москве показали на видео

Очевидцы показали горящую на севере Москвы детскую площадку
СюжетПожар в Москве:

На севере Москвы загорелась детская площадка. Кадры очевидцев с места публикует радио «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Мощный пожар произошел во дворе дома на Тимирязевской улице. По предварительным данным, никто не пострадал.

Дополнение: пожар полностью потушен, пострадавших нет.

В июне горела детская площадка в поселке Кокошкино Новой Москвы. Сообщалось, что огонь вспыхнул из-за того, что маленькие посетители детской площадки захотели пожарить хлеб на территории. В результате выгорело 50 квадратных метров полимерного покрытия.

В июле пожар начался на детской площадке в подмосковном Раменском. В результате ЧП никто не пострадал.

Евгения Куликова
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