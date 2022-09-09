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В Госдепе рассказали о последствиях санкций против России

Координатор санкционной политики США О'Брайен заявил, что потом России будет «только хуже»
СюжетСанкции против России:

Фото: Артур Габдрахманов / Sputnik/РИА Новости

США продолжат работать над введением новых рестрикций против России. Об этом заявил координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, дальше будет «только хуже». Он предупредил, что у «тех, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, растет вероятность столкнуться с последствиями». О'Брайен также отметил, что Вашингтон сейчас разрабатывает новые санкции и продолжит делать это в будущем.

7 сентября заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал о попытках США «отбросить» Россию назад с помощью санкций. По его словам, главной целью Соединенных Штатов является не урегулирование конфликта на Украине, а устранение России как одного из основных конкурентов Вашингтона за влияние на международной арене.

8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм сообщила, что политики работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, включение России в список государств-спонсоров терроризма покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.

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Марина Совина
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