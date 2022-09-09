Российский теннисист Хачанов вылетел с US Open в полуфинале

Российский теннисист Хачанов проиграл в полуфинале норвежцу Рууду и вылетел с US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале отечественный спортсмен встретился с норвежцем Каспером Руудом. Матч завершился в четырех сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в пользу седьмой ракетки мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 1 минуту.

Для 26-летнего россиянина это был первый в карьере полуфинальный матч на турнире серии «Большого шлема». В четвертьфинале US Open Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Хачанов показал лучший результат среди теннисистов на US Open. Андрей Рублев вылетел на стадии четвертьфиналов. Первая ракетка мира Даниил Медведев закончил выступление на турнире в матче четвертого круга.