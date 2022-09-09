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Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября

Фото: Jane Barlow / Reuters

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Такую дату раскрыла газета Times.

До этого издание писало, что Карла III объявят королем в пятницу, 9 сентября. «Это день, когда Карла официально провозгласят королем», — отмечает газета.

Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

Елизавета II скончалась в пятницу, 8 сентября, в Шотландии. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

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Марина Совина
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