В ООН назначили нового комиссара по правам человека

Генассамблея ООН одобрила Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН назначила нового комиссара по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Генассамблея ООН утвердила австрийца Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека. «Позвольте считать, что Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарем ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято», — заявил ведущий заседания.

Тюрк сменит на этому посту Мишель Бачелет, ставшей верховным комиссаром ООН по правам человека 1 сентября 2018 года. Срок ее пребывания в должности закончился в августе.

В середине июня Бачелет заявила о намерении уйти в отставку. Об этом она сообщила на фоне поездки в Китай, вызвавшей резкую критику со стороны активистов и западных политиков. «Поскольку мой срок пребывания на посту Верховного комиссара подходит к концу, знаменательная 50-я сессия совета станет последней, на которой я проведу брифинг», — подчеркнула она.