Комиссар ООН по правам человека заявила о намерении уйти в отставку

Комиссар ООН по правам человека уйдет в отставку на фоне критики после поездки в Китай

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о намерении уйти в отставку на фоне недавней поездки в Китай, которая вызвала резкую критику со стороны активистов и западных политиков. Об этом сообщает The Guardian.

«Поскольку мой срок пребывания на посту Верховного комиссара подходит к концу, знаменательная 50-я сессия совета станет последней, на которой я проведу брифинг», — заявила она.

В январе Китай согласовал визит Бачелет в китайский регион Синьцзян в первой половине 2022 года, сразу после зимних Олимпийских игр в Пекине. Она пыталась получить разрешение на поездку в Китай с сентября 2018 года. Разрешение было получено при условии, что визит будет «дружественным» и «не будет оформлен как расследование».

Как сообщает The Guardian, после визита комиссара в КНР десятки ученых обвинили Бачелет в игнорировании и «обелении» репрессий против уйгуров. Научное сообщество осудило комиссара по правам человека за отказ упоминать внезаконное заключение уйгуров, а также пытки, изнасилования и другие виды жестокого обращения, которые широко распространены в тюрьмах и лагерях перевоспитания, которые Бачелет, использовав китайский эвфемизм, назвала «центрами профессионального обучения».

В китайском регионе Синьцзян проживают более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Западные СМИ давно утверждают, что представителей этого этноса власти насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта прошлого года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.