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Спорт

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» в США

Российский хоккеист Овечкин вернулся в США и приступил к тренировкам с «Вашингтоном»

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся в США. Об этом сообщается в Twitter команды.

Об отъезде спортсмена из России стало известно 7 сентября. 9 сентября «Вашингтон» опубликовал фото хоккеиста и подтвердил, что игрок приступил к тренировкам.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

Дарья Коршунова
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