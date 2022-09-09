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В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода

В Минобороны Литвы заявили, что Украине хватит поставленного вооружения на полгода

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что партнеры обеспечили Киев боевой техникой и вооружением на полгода. Его слова передает ТАСС.

«С учетом того, что союзные страны передали Украине и еще только обещают поставить, вооружения ей, несмотря на интенсивность боевых действий, хватит на ближайшие шесть месяцев», — утверждает министр.

Как он сообщает, Литва не собирается снижать темпы оказания военной поддержки Украине. По словам Анушаускаса, на текущей неделе Вильнюс направил украинским силам 105-миллиметровые гаубицы. Министр сообщил, что военная помощь страны составила 180 миллионов евро с учетом этих поставок.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил о необходимости обеспечить украинских бойцов десятками тысяч комплектов зимней формы. Как он утверждает, странам Североатлантического альянса следует наращивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб собственным возможностям обороны, так как НАТО считает украинскую войну элементом обеспечения собственной безопасности.

Ранее США поставили на Украину высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Уточняется, что отправка оружия предусмотрена в рамках пакета военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов.

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Кристина Есикова
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В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
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