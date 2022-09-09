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Столтенберг рассказал об успехах ВСУ

Столтенберг: в НАТО видят успехи ВСУ, однако нужно готовиться к длительной войне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jason Franson / globallookpress.com

В НАТО видят некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом, однако необходимо готовиться к длительной войне, а украинских военных следует обеспечить десятками тысяч комплектов зимней формы, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция ведется на сайте альянса.

«Важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы», — отметил генсек.

Странам альянса следует наращивать поставки вооружений Киеву, даже в ущерб собственным оборонным возможностям, так как НАТО считает войну на Украине элементом обеспечения собственной безопасности, подчеркнул он. Также Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс размещает новые силы на восточной границе.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. По его словам, угроза со стороны альянса для Москвы отсутствует.

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Варвара Кошечкина
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