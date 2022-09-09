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Генсек НАТО заявил о размещении новых сил на Востоке

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на восточной границе
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс размещает новые силы на восточной границе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, передает ТАСС.

Генсек подчеркнул, что Североатлантический блок значительно усиливает свое военное присутствие на восточном направлении. «В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие».

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Виктория Кондратьева
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