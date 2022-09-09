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В Тульской области отмечают годовщину со дня рождения великого русского писателя

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» 9 сентября празднуют день рождения Льва Толстого

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области в пятницу, 9 сентября, прошли мероприятия по случаю 194-й годовщины со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что день рождения писателя празднуется по новому стилю — 9 сентября (по старому календарю — 28 августа). Так, у Дома писателя прошло традиционное «Слово о Толстом», где студенты-филологи Тульского государственного педагогического университета и школьники рассказали о влиянии писателя и Ясной Поляны на их жизнь. После выступлений состоялось возложение цветов к могиле Толстого.

Также прошел турнир по быстрым шахматам и сеанс одновременной игры на 100 досках. Кроме того, для посетителей музея провели бесплатные десятиминутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских.

Ранее в июле сообщалось, что родовое имение писателя Льва Толстого «Ясная Поляна» реконструируют в 2025 году. Так, в ближайшие годы будет завершена работа над фестивальным центром, фондохранилищем и художественно-прикладными мастерскими.

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Дарья Рыбак
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