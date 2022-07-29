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Музей-усадьбу Льва Толстого реконструируют в 2025 году

Музей-усадьбу писателя Льва Толстого «Ясная Поляна» реконструируют в 2025 году

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Родовое имение писателя Льва Толстого «Ясная Поляна» реконструируют в 2025 году. Об этом сообщила директор департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик в строительстве» Наталья Зарубина, передает «Интерфакс».

По словам Зарубиной, в ближайшие годы предприятие завершит работу над фестивальным центром, фондохранилищем и художественно-прикладными мастерскими.

Зарубина уточнила, что работы затянулись из-за некоторых обстоятельств, в том числе из-за проблем с проектной документацией и банкротства подрядчика — их планировалось завершить в 2018 году.

В апреле 2022 года сообщалось, что в «Ясной Поляне» под Тулой высадили 400 деревьев. Рядом с любимой скамейкой писателя появились 200 молодых дубов, а еще сотня этих деревьев вместе с 50 липами высажены в Старом заказе, около могилы Толстого. Кроме того, в Чепыже теперь можно увидеть 80 молодых елей.

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Сергей Истомин
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