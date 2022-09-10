За шесть лет работы по МЦК пассажиры совершили около 790 миллионов поездок

Шесть лет назад был запущен проект «Московские центральные диаметры»

Шесть лет назад был запущен проект «Московские центральные диаметры» — за это время пассажиры совершили по нему около 790 миллионов поездок.

МЦК – уникальный для Москвы проект — первая наземная городская ж/д линия, которая полностью поменяла отношение москвичей к железнодорожному транспорту и стала важным этапом в развитии рельсового каркаса города. С запуском МЦК промзоны стали трансформироваться в современные жилые кварталы, выросла их экономическая активность.

В среднем в сутки по МЦК совершается больше 550 тысяч поездок. Рекорд перевозки за все время работы был в этом году — 18 марта зафиксировали больше 598 тысяч поездок.

Цифры подтверждают, что проект был нужен стремительно развивающемуся мегаполису. Пассажиропоток его со дня запуска вырос почти на 60%. За первый год — 98 миллионов поездок, а за шестой — почти 157 миллионов.

И сегодня МЦК — один из самых востребованных видов городского транспорта и один из самых комфортных для пассажиров, многие сервисы московского транспорта появились впервые именно на МЦК.

За шесть лет работы МЦК стало популярным городским транспортом. Число пассажиров растет каждый год, с момента запуска совершено около 790 млн поездок. Поэтому по поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем развитие Московского центрального кольца. С коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска здесь двухэтажных поездов, это позволит повысить провозную способность и не снизить при этом комфорт поездок, — Максим Ликсутов.

Как сообщал ранее департамент транспорта Москвы, со дня запуска МЦД пассажиры совершили более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей. «Всего на МЦД — 22 пересадочных станции. До конца года планируем открыть еще одну — Марьину Рощу D2, где вы сможете переходить на Люблинско-Дмитровскую линию, а в будущем на БКЛ и D4», — говорилось в сообщении.

В Дептрансе отметили, что единая бесшовная билетная система с бесплатными пересадками между разными видами городского транспорта позволяет пассажирам строить удобные и быстрые маршруты, при этом значительно экономить на проезде. Пассажиры первых двух диаметров уже экономят до 50 процентов при поездках по Москве и до 75 процентов по Подмосковью.