В Египте туристам предложили электрокары и электробусы для путешествий

Маршрут с электрокарами запущен для туристов в Гизе

В Египте в рамках проекта по развитию пирамид Гизы запустили маршрут электрокаров и электробусов для туристов, которые хотят посетить достопримечательность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма страны.

Маршрут запущен в рамках сотрудничества Минтуризма с частным сектором. Маршрут включает семь остановок, в том числе у пирамид и смотровых площадок. Остановки оборудованы Wi-Fi, информационными стойками, зарядками для мобильных телефонов. На них установлены банкоматы, работают сувенирные лавки и продуктовые магазины, оказываются прочие услуги для туристов.

На территории маршрута построен ресторанный комплекс, где откроются около десяти объектов питания. В настоящее время работает один ресторан. Вблизи оборудована стоянка на тысячу автомобилей.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири пояснил, что проект разработан для того, чтобы «обеспечить премиальный туристический опыт с наименьшими усилиями для отдыхающих, при этом сохранив археологическую зону».

По словам главы совета директоров компании Orascom Pyramids Хишама Гадаллы, запуск системы экологически безопасного транспорта важен для реализации планов Египта по снижению выбросов углерода и подготовки к проведению в ноябре климатического саммита COP27 на курорте Шарм-эш-Шейх.

Ранее сообщалось, что представитель ООН по вопросам изменения климата в Египте Махмуд Мохиэльдин призвал обсудить на следующей конференции по спасению планеты (COP27) одну тему — адаптацию человечества к глобальному потеплению. Политик заявил, что люди ошибочно предполагают, что смогут фантастически хорошо справляться со смягчением последствий, поэтому не беспокоятся об этом.