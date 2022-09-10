Польша раскритиковала Германию за отношение к России

Премьер Польши Моравецкий возмутился нерешительностью ФРГ в российско-украинском конфликте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за отношение к России и возмутился нерешительностью ФРГ в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, политика Берлина нанесла огромный ущерб Европе. «Колебания, бездействие Берлина ставят под серьезное сомнение ценность союза с Германией. И мы не единственные, кто так говорит», — указал премьер.

Моравецкий также набросился с критикой на энергетическую политику ФРГ, которая, по его словам, находится в руинах. «Отказ от угля и атомной энергетики оказался преждевременным, и нам даже не нужно говорить о строительстве "Северного потока 1 и 2" и связанной с этим зависимости от России», — подчеркнул он.

Премьер обвинил немцев в постоянном «преклонении перед Россией». «Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве, они преклонялись перед ней», — заявил политик. Моравецкий также отметил, что во время Второй мировой войны именно Польша пострадала больше всего, «но никогда не получала за это компенсацию».

Ранее правительство Польши заявило, что требует от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению властей, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ, в свою очередь, посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны.