Головин назвал желаемые клубы для продолжения карьеры

Александр Головин заявил, что хотел бы перейти в «Реал», «Челси» или «Барселону»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, в каких клубах хотел бы продолжить карьеру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же "Челси", "Манчестер", "Реал", "Барсу"», — заявил 26-летний Головин.

Футболист также отметил, что, выходя на поле, не руководствуется желанием привлечь внимание других команд. «Просто живу сегодняшним днем и следующим матчем. Играю на свой максимум — и все», — добавил Головин.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате Франции, в которых отметился одной голевой передачей.