Президент России Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Путин отдает свой голос в электронном формате не в первый раз — он уже пользовался возможностью дистанционного голосования в прошлом году, когда уходил на самоизоляцию из-за заражения COVID-19 в его окружении.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся по 11 сентября, воскресенье. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.

Общественный штаб по наблюдению за выборами ранее сообщал, что электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась. Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени.