Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Президент России Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Путин отдает свой голос в электронном формате не в первый раз — он уже пользовался возможностью дистанционного голосования в прошлом году, когда уходил на самоизоляцию из-за заражения COVID-19 в его окружении.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся по 11 сентября, воскресенье. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.

Общественный штаб по наблюдению за выборами ранее сообщал, что электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась. Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Отказ ЕС вводить потолок цен на газ связали с предупреждением Путина
Диас отреагировал на смену соперника после проваленного Чимаевым взвешивания
Херсонскую область посетили иностранные журналисты
Названы основные мероприятия на День города в Москве
Власти Запорожья обвинили Киев в попытках вывести из строя ЗАЭС
Потерянное 17 лет назад в водном канале обручальное кольцо вернулось к владельцу
Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации
Врач развеяла миф о лечении болезней с помощью сала
Испания начнет обучать украинских военных на своей территории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.