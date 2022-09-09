На московский реестр избирателей совершили DDos-атаки

Общественный штаб сообщил о DDos-атаках на электронный реестр избирателей Москвы

Электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени. Штаб отмечает, что это было сделано во избежание двойного голосования.

Штаб заверяет, что сейчас голосование на участках и онлайн-голосование проходят в штатном режиме, но в случае повторения DDos-атак работа сервиса вновь будет замедляться и на время их отражения бюллетени могут временно не выдаваться.

Ранее сообщалось, что система онлайн-голосования в Москве подверглась хакерским атакам. По утверждению Общественного штаба, все попытки взлома успешно отражаются.

9 сентября в столице начались выборы муниципальных депутатов, которые продлятся до 11 сентября. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукино. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли. Проголосовать на выборах можно как онлайн, так и очно — на избирательных участках.

Кроме того, в рамках трехдневных выборов будут избираться главы 14 субъектов России. Всего в ходе Единого дня голосования с 9 по 11 сентября пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах страны.