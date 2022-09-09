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В России начались выборы

В российских регионах началось трехдневное голосование на выборах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В 8 утра по московскому времени участки на выборах губернаторов открылись в шести регионах Центральной России и Северо-Запада, голосование продлится три дня — до 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС;

Избирательные участки открылись во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Карелии.

Всего в ходе предстоящий выборов будет избрано 14 глав российских регионов. В Адыгее имя нового губернатора станет известно после голосования в заксобрании.

В каких регионах выберут губернаторов

Калининградская область

Новгородская область

Владимирская область

Тамбовская область

Ярославская область

Томская область

Кировская область

Саратовская область

Республика Марий Эл

Рязанская область

Республика Бурятия

Республика Карелия

Удмуртская Республика

Свердловская область

Республика Адыгея (голосование в парламенте)

Трехдневные выборы в России в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года начались 9 сентября. В ходе Единого дня голосования пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. В восьми регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн — в частности, это касается Москвы, Калужской, Курской, Новгородской и Ярославской областей.

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Анастасия Шейкина
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