Общественный штаб в Москве заявил об успешном отражении атак на систему онлайн-голосования

Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, его слова приводятся в Telegram.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С шести утра их было более 350», — сказал Ковалев.

Он добавил, что все попытки взлома успешно отражаются.

Ранее сообщалось, что в Москве в 8 утра по местному времени начались выборы. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Москвичи могут воспользоваться электронным форматом голосования.

Также в 8 утра по московскому времени открылись избирательные участки во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях и в Карелии. Всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав российских регионов.