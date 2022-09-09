В Москве начались выборы

В Москве с 8 утра начались выборы муниципальных депутатов

В Москве в 8 утра по местному времени начались выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщает «Российская газета».

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Москвичам также доступен электронный формат голосования. Между участниками онлайн-голосования будут разыграны автомобили и денежные сертификаты в рамках акции «Миллион призов».

Также в 8 в столице открылся Общественный штаб по наблюдению за голосованием.