Безопасность Грузии из-за увеличения российских туристов оценили

Глава службы горбезопасности Лилуашвили: туристы из России не угрожают безопасности Грузии

Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, так обстановку оценил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Он вспомнил 2019 год, когда туристов за отчетный период было вдвое больше, чем сейчас и указал, что тогда не было ни диверсий, ни терактов. Одновременно Лилуашвили подчеркнул, что нежелательных гостей стараются отфильтровывать: это касается граждан других стран, которые бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях.

По статистике, в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней.

Со своей стороны российские туристы пожаловались на ужесточение контроля на грузинской границе.

В начале сентября стало известно, что ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они теперь вернуться домой. Кроме того, некоторые туристы рассказывали, что прохождение российско-грузинской границы через КПП «Верхний Ларс» занимает много времени.