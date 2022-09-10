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В ДНР уничтожили американскую гаубицу

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР американской гаубицы М777

Фото: Оксана Джадан / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР), в районе населенного пункта Новоселовка Первая, российские силы уничтожили американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в министерстве заявили, что ВС РФ подавили два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в районах Георгиевки, Красногоровки, Антоновки, Романовки, Очеретино, Новгородского в ДНР.

10 сентября Минобороны России показало видео, как российские гаубицы 152-мм калибра «Мста-Б» нанесли удары по бронетехнике и укреплениям Вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах видно, как российский военный указывает координаты целей, после чего гаубицы делают несколько выстрелов в направлении боевых позиций противника.

В пятницу Минобороны сообщало, что российские войска уничтожили произведенную в США боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Червоного Донца в Харьковской области.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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