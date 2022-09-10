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Пожизненно осужденного Ратко Младича госпитализировали

Сын генерала Ратко Младича сообщил о госпитализации отца в Гааге из-за пневмонии

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младич, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме Гааги, госпитализирован. Об этом пишет сербская газета «Правда».

По словам сына осужденного, 80-летний Младич уже почти неделю находится в больнице в тяжелом состоянии. У генерала диагностирована пневмония, отек легких и сердечная недостаточность, он не в состоянии разговаривать. В августе он перенес коронавирус в легкой форме.

«Он находится в сложной ситуации и мне кажется, что его жизни угрожает опасность. Он больше не может функционировать самостоятельно и нуждается в чьей-то опеке. Он уже даже пошевелиться не может, только сидит и ложится. Когда мы два раза в неделю слышали друг друга по видеосвязи, он с трудом выдерживает полчаса, пока мы разговариваем», — описал состояние отца младший Младич.

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В мае появлялись сообщения об ухудшении здоровья Ратко Младича. Отмечалось, что он нуждается в помощи в повседневных делах и «настолько ослаб, что не в состоянии пройти 30–40 метров пешком». Сын Младича также указывал, что не получает никакой информации о лечении отца в заключении.

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 80-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

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Варвара Кошечкина
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