ООН: из Украины в рамках «продуктовой сделки» экспортировано 2,5 миллиона тонн зерна

В рамках «продуктовой сделки» из украинских портов было экспортировано почти 2,5 миллиона тонн зерна и иного продовольствия. Об этом сообщает ООН, ссылаясь на данные Совместного координационного центра.

Уточняется, что с момента подписания договоренности между Москвой, Киевом и Анкарой порты Южный, Черноморск и Одесса покинули 108 судов. При этом заход в воды Украины был разрешен 129 кораблям.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду. Он подчеркнул, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев не сможет осуществить все выплаты, поэтому Европа забирает их в виде зерна. Результатом такого бартера станет продовольственный кризис зимой, допустил эксперт.

7 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил прекращение действия «продуктовой сделки». Он обратил внимание, что не стал бы исключать подобный сценарий, учитывая отсутствие результатов. Небензя пояснил, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется. «Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — отметил он. Дипломат напомнил, что сделка была заключена на четыре месяца.