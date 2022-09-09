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Украине предрекли голод из-за продуктовой сделки

Экономист Клопенко допустил голод на Украине зимой из-за продуктовой сделки

Экономист Егор Клопенко заявил, что вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Клопенко подчеркнул, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев не сможет осуществить все выплаты, поэтому Европа забирает их в виде зерна. Результатом такого бартера станет продовольственный кризис зимой, допустил экономист.

Эксперт предрек, что Европа не признается о назначении зерна и не подтвердит, что оно поставляется не в Африку. При этом продовольствие в регион поставит Россия, которая готовится собрать рекордный урожай. Поэтому в России, Африке, странах Евросоюза и на Ближнем Востоке голод не ожидается, в отличие от Украины.

Соглашения по экспорту зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и зафиксировала алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Марина Совина
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