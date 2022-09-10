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Сопровождавший Елизавету II посол рассказал о реакции королевы на ошибку Ельцина

Сопровождавший Елизавету II посол Адамишин: королева перевела ошибку Ельцина в шутку

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Во время визита королевы Елизаветы II в Россию бывший президентом России Борис Ельцин совершил серьезную протокольную ошибку— он сильно стукнул кулаком по столу перед тем, как произнести тост. Однако королева перевела это в шутку, рассказал «Ленте.ру» Анатолий Адамишин, российский посол в Великобритании с 1994 по 1997 годы, который сопровождал Елизавету II во время ее визита.

«У англичан есть традиция: перед тем, как произнести тост или предоставить кому-то слово, они негромко бьют деревянным молоточком. А Ельцин рубанул кулаком по столу, да сильно. Это был, конечно, серьезный протокольный огрех», — рассказал он.

Однако королева блестяще вышла из положения, добавил посол в отставке. «Она перевела это в шутку и сняла напряжение вокруг такого не очень протокольного поступка», — сообщил Адамишин.

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Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг посетили Москву и Санкт-Петербург.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

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Алена Шевченко
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