Встречавший Елизавету II посол рассказал о реакции россиян на визит королевы

Встречавший Елизавету II посол Адамишин: россияне предлагали королеве остаться

Во время визита королевы Великобритании Елизаветы II россияне предлагали ей остаться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал российский посол в Великобритании с 1994 по 1997 годы Анатолий Адамишин.

«Я в числе прочих сопровождающих встретил ее на аэродроме. Потом сопровождал во время всех ее поездок в свите», — рассказал о своем участии в мероприятии Адамишин.

По его словам, реакция у россиян на появление королевы была очень хорошая. «Иногда ей кричали на улицах: "Елизавета, оставайся с нами"», — добавил посол в отставке. Он подчеркнул, что встретить королеву действительно можно было на московских и питерских улицах, а не только на официальных встречах.

Ну и результаты визита тоже были очень хорошие. Был подписан целый ряд соглашений. Ну и главное — тот человеческий осадок, который был во время визита и остался после Анатолий Адамишин посол в отставке

Адамишин уверен, что приезд английской королевы в Москву и Санкт-Петербург был пиком в отношениях России и Великобритании.

«Никогда этот пик раньше достигнут не был. И вряд ли такой пик в отношениях будет достигнут в ближайшее время», — заключил он.

Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг посетили Москву и Санкт-Петербург.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

