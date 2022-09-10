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В Германии заявили о сигнале Китая Западу насчет России

Handelsblatt: встреча Путина и Цзиньпина на саммите ШОС станет сигналом поддержки России
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином. Об этом заявляет немецкая газета Handelsblatt.

Как говорится в статье германского издания, наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, они считают, что она станет четким сигналом поддержки Москвы.

Автор материала выразил мнение, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном, но благоприятно повлиял на укрепление альянса России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя информацию о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться на следующей неделе на полях саммита ШОС в Самарканде, заявила, что власти США обеспокоены углублением связей между Россией и Китаем.

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Марина Совина
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