Шесть человек погибли при столкновении двух поездов в Хорватии

Dnevnik: в Хорватии шесть человек погибли при столкновении пассажирского поезда с грузовым

По меньшей мере шесть человек погибли в результате столкновения двух поездов в Хорватии. Об этом сообщает портал Dnevnik.

Столкновение произошло 9 сентября около 21:35 по местному времени в районе города Новска. По неподтвержденной информации, пассажирский поезд проехал на красный свет, после чего врезался в грузовой.

В результате происшествия 11 человек получили травмы, в том числе граждане Ирана. Пострадавших доставили в больницы городов Славонски-Брод, Пакрац и Нова-Градишка. По данным портала, в грузовом поезде находились люди, предположительно, мигранты.

На месте происшествия находятся службы экстренной помощи. В настоящее время ведется спасение людей, находящихся под обломками поездов. Также на место аварии прибыли премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ранее в Иране в результате крушения поезда на востоке страны погибли 17 человек. В поезде на момент катастрофы находились 430 пассажиров. Также около 50 человек пострадали.