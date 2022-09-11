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Островное государство решило стать независимым от британской короны

Антигуа и Барбуды решили провести референдум о независимости от британской короны

Фото: Manish Swarup / AP

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что намерен провести референдум о независимости от британской короны. О том, что островное государство решило стать республикой, он сообщил телеканалу ITV.

«Это решение не является проявлением неуважения к монархии. Оно не представляет собой акт враждебности и не демонстрирует разногласия между Антигуа и Барбудой и монархией», — подчеркнул Браун. Проведение референдума он назвал последним шагом, который завершит становление государства как действительно суверенной страны.

Премьер-министр указал, что намерен провести референдум в течение трех лет. Вместе с тем он отметил, что отказ от монархии не является острой проблемой в стране.

Антигуа и Барбуда — государство, расположенное на одноименных островах в группе Малых Антильских островов. Страна входит в Британское содружество наций, в котором помимо Великобритании состоят многие из ее бывших доминионов и колоний. Руководителем Содружества, и, соответственно, королем Антигуа и Барбуды после смерти королевы Елизаветы II стал ее сын Карл III.

8 сентября стало известно, что 96-летняя королева Великобритании Елизавета II была помещена под медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В тот же день она скончалась. Новым королем был провозглашен ее сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.

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Маргарита Щигарева
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