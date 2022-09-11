Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии
Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом Австралии
Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии после смерти его матери Елизаветы II. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его цитирует ТАСС.
Помимо этого, Альбанезе объявил 22 сентября днем национального траура из-за кончины британской королевы Елизаветы. От Австралии на похороны монаршей особы 19 сентября приедут руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли.
В этот же день Карла III провозгласили главой новозеландского государства. Чуть ранее короля официально провозгласили новым монархом Канады.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондона.