Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом Австралии

Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии после смерти его матери Елизаветы II. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, Альбанезе объявил 22 сентября днем национального траура из-за кончины британской королевы Елизаветы. От Австралии на похороны монаршей особы 19 сентября приедут руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли.

В этот же день Карла III провозгласили главой новозеландского государства. Чуть ранее короля официально провозгласили новым монархом Канады.

Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондона.