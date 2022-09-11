Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом Австралии

Фото: Jonathan Brady / Reuters

Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии после смерти его матери Елизаветы II. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, Альбанезе объявил 22 сентября днем национального траура из-за кончины британской королевы Елизаветы. От Австралии на похороны монаршей особы 19 сентября приедут руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли.

В этот же день Карла III провозгласили главой новозеландского государства. Чуть ранее короля официально провозгласили новым монархом Канады.

Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европу обвинили в провоцировании энергокризиса
Военный аналитик заявил о зависимости ВПК США от китайских компонентов
В Подмосковье в результате крушения мотодельтаплана погиб мужчина
Диас одержал досрочную победу в UFC после смены соперника
Короля Карла III официально провозгласили главой Австралии
Интим-блогер назвала правила безопасности при знакомстве в сети
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Расчеты беспилотников Балтфлота отработали тактику преодоления ПВО
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.