Короля Карла III официально провозгласили главой Канады

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом Канады

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

Церемония провозглашения прошла в Оттаве, в Ридо-холле. На мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон и члены кабинета министров.

Премьер-министром и губернатором была подписана прокламация, в которой официально говорилось о провозглашении Карла III новым главой Канады. После подписания документов состоялся 21 залп из четырех орудий.

На территории Канады действует федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций и формальным главой страны является король Великобритании.

Новый король

Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондона.

Обычно эта процедура проводится в течение суток после смерти предыдущего правителя, однако в этот раз собрание отложили, так как о смерти Елизаветы II стало известно в вечернее время.

Прошедшая процедура является формальной конституционной необходимостью, поскольку фактически Карл III стал королем сразу после смерти матери. Ряд высокопоставленных лиц Великобритании подписал прокламацию о его официальном провозглашении.

Ранее Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации и заявил, что теперь его жизнь значительно изменится. Он добавил, что его старший сын Уильям примет его титулы герцога Корнуолльского и принца Уэльского, а его супруга, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они также сохранили титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.

Король также обратился к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. «Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган, которые продолжают обустраивать жизнь за границей», — отметил он. Монарх добавил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

9 сентября Карл III провел первую аудиенцию новоизбранному премьер-министру страны Лиз Трасс. Встреча прошла в Букингемском дворце. Трасс также выступила перед британским народом, назвав смерть королевы шоком для мира и нации, и сравнила ее с «камнем, на котором была построена современная Британия».

Смерть Елизаветы II

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. 8 сентября сообщалось, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступала информация, что королева страдала из-за болезни ног и ей сложно было передвигаться.

Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Принц Уильям назвал Елизавету II выдающимся лидером, абсолютно преданным своей стране и британскому содружеству. Он подчеркнул, что его семья будет долго оплакивать умершую родственницу, которая всегда делилась с близкими своей мудростью и уверенностью.

Я также чувствую невероятную благодарность. (...) Она была рядом со мной в самые счастливые минуты, а также в самые грустные дни моей жизни Принц Уильям

Королева Великобритании Елизавета II будет похоронена в понедельник, 19 сентября, в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому). Гроб с телом королевы 11 сентября отправят из замка Балморал, где он сейчас находится, на машинах в Эдинбург. Там он будет находится во дворце Холируд и соборе Святого Джайлса.

Днем 13 сентября его отправят самолетом в Лондон, перед похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле четыре дня, «чтобы публика могла отдать дань уважения».

Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве, перед этим процессия с гробом проследует по Лондону.

Реакция мира

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.

С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене Владимир Путин Президент России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Елизавета II обладала качествами, которые сейчас в дефиците у мировых политиков.

Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян; к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании.

Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в Великобританию послание и выразил «искренние соболезнования британской королевской семье, правительству и народу».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II другом Франции и символом единства Великобритании. Он отметил, что королева обладала «большим сердцем».