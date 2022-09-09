Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти королевы Елизаветы II

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II и заявил, что эпоха ее правления стала символом настоящего служения народу, передает РИА Новости.

Свои соболезнования от имени белорусского народа Лукашенко направил королю Британии Карлу III и британцам.

«Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания», — говорится на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что даже в сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой.

Букингемский дворец сообщил 8 сентября о кончине королевы Великобритании Елизаветы II, правившей страной более 70 лет. Королеве было 96 лет. Новым королем Великобритании станет ее старший сын Чарльз.