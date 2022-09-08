Состояние Елизаветы II резко ухудшилось

Состояние королевы Великобритании Елизаветы II вызвало серьезные опасения медиков

Об ухудшении состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II стало известно 8 сентября. Королева находится под медицинским наблюдением в своей шотландской резиденции, замке Балморал.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

Королевские медики сообщили, что королева находится в «комфортных» условиях и получает все необходимое внимание, однако ее состояние вызывает «серьезные опасения».

Члены королевской семьи вылетели в Шотландию

В Шотландии собрались все старшие члены королевской семьи. Среди прибывших — дочь королевы принцесса Анна, сыновья королевы, принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, супруга Чарльза Камилла, супруга Эдварда Софи и внук королевы, принц Уильям.

Принц Гарри, находящийся с семьей в Великобритании с визитом, также выехал в Шотландию. Он путешествует отдельно от остальных членов семьи, однако, находится с ними в постоянном контакте. Супруга герцога Сассекского Меган Маркл осталась в Лондоне с детьми, но отменила запланированные мероприятия.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила не ехать к королеве

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила: «Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей». Также сообщается, что Трасс не запланировала поездку в Балморал на ближайшее время.

СМИ поверили в фейковые сообщения о смерти королевы

Фейковый аккаунт The Guardian в социальной сети Twitter распространил недостоверную информацию о смерти Елизаветы II.

Сообщение о том, что королева якобы умерла, появилось в Twitter-аккаунте, который копировал оформление официального аккаунта The Guardian. Однако на самом деле сообщение было опубликовано в профиле пользователя с ником @twicesupremacy, тогда как адрес настоящего аккаунта издания — @guardian.

Сославшись на эту публикацию, ложные сообщения опубликовали некоторые российские и зарубежные СМИ, а также ряд Telegram-каналов. Кроме того, недостоверное сообщение вызвало дополнительное падение курса фунта стерлингов.

Британцы начали собираться у Букингемского дворца и замка Балморал

На момент написания заметки британские СМИ сообщают о том, что перед Буингемских дворцом собралось около 100 человек и еще несколько десятков британцев находятся у решетки ворот королевской резиденции.

У замка Балморал в Шотландии также собралось около 20 человек, обеспокоенных состоянием Елизаветы II.

На «Би-би-си» призвали британцев готовиться к худшему сценарию

Телеканал прервал вещание с целью сообщить о состоянии здоровья Елизаветы II. Бывший бывший корреспондент «Би-би-си» из пула Букингемского дворца Ричард Самнер призвал соотечественников готовиться к худшему.

Надеюсь, это мимолетный шторм, который можно преодолеть, но я думаю, что, судя по тщательной формулировке дворца, здесь, возможно, происходит что-то серьезное Ричард Самнер бывший королевский корреспондент «Би-би-си»

Королевский историк Анна Уайтлок, выступая в эфире «Би-би-си», сказала, что заявление Букингемского дворца свидетельствует о крайней серьезности ситуации. По ее словам, «до конца не так далеко».

Болезнь Елизаветы II привела к падению курса фунтов стерлингов

На фоне сообщений о состоянии Елизаветы II упал курс британской валюты. Курс фунта стерлингов к доллару в верхней точке вырос до отметки в 1,156 доллара, после чего резко упал до 1,1466 доллара, свидетельствуют данные торгов.

После первых публикаций о состоянии королевы курс снизился на 0,8 процента. Впоследствии фунт немного укрепился и снова упал. Снижение было также зафиксировано отношению к евро — фунт упал на 0,3 процента до 1,1503 евро.

В последние месяцы королева Елизавета II часто болела

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.