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Трасс прокомментировала заявления о проблемах со здоровьем Елизаветы II

Премьер Британии Трасс: вся страна обеспокоена новостями о здоровье королевы Елизаветы II
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Вся Великобритания обеспокоена новостями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Так прокомментировала заявления о проблемах со здоровьем у королевы премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс в своем Twitter.

Глава британского правительства заявила, что все граждане королевства обеспокоены известиями из Букингемского дворца. «Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врачи озаботились ухудшением здоровья Елизаветы II. Королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Отмечалось также, что на фоне известий о ее здоровье в Шотландию выехали принц Чарльз и принц Уильям.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2022 году она стала первым монархом в истории Соединенного Королевства, царствовавшим 70 лет.

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Виктория Кондратьева
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