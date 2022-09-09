Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

Си Цзиньпин выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью Елизаветы II

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования новому королю Соединенного Королевства Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер направил в Великобританию послание и выразил «искренние соболезнования британской королевской семье, правительству и народу». Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Китай. Она побывала в Пекине в 1986 году.

Королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.